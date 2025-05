Atenção donos de imóveis: IPTU começa a vencer na segunda-feira (12)

Com início nesta segunda-feira (12), os donos de imóveis no Distrito Federal devem começar a realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A data vale tanto para a cota única quanto para a primeira das seis parcelas disponíveis. No mesmo boleto também é cobrada a Taxa de Limpeza Pública (TLP). Caso a soma do IPTU e da TLP seja inferior a R$ 40, o pagamento deve ser feito no modelo "cota única".

Modelo de pagamento

Quem optar pela cota única terá 10% de desconto no tributo, desde que o imóvel não tenha débitos anteriores, com o boleto podendo ser emitido pelo site da Receita ou pelo aplicativo Economia DF.

De acordo com a Secretaria de Economia (Seec-DF), têm direito à isenção templos religiosos, imóveis do Pró-DF (por cinco anos), da Universidade de Brasília (UnB), e aqueles com até 120 m² pertencentes a aposentados ou pensionistas com mais de 60 anos que recebam até dois salários mínimos e usem o imóvel como residência, além de asilos, orfanatos, creches, clubes e associações recreativas.

Para consultar o valor a ser pago, acesso o site da Receita do DF, ou telefone 156, na opção 3.

