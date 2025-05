Sesc promove corrida para mães e filhos no Parque da Cidade, neste sábado

Corrida para mães e filhos acontece neste sábado, no Estacionamento 7 do Parque da Cidade. - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Neste sábado (10/5), com início marcado para às 8h da manhã, em comemoração ao Dia das Mães, o Sesc-DF irá promover uma corrida para mães e filhos na parte da manhã, no estacionamento 07 do Parque da Cidade.

A corrida busca trazer, além do lazer no esporte, uma experiência emocionante para mães e filhos vivenciarem juntos. Os participantes podem escolher entre percursos de 100 a 200 metros, com categorias específicas por idade.

Categorias por faixa etária

• 4 e 5 anos: 100m

• 6 e 7 anos: 150m

• 8 a 10 anos: 200m

Valcides de Araújo, diretor regional do Sesc-DF, afirma que: “Essa é uma oportunidade de despertar desde cedo o gosto pelo esporte de maneira lúdica e educativa, além de reforçar o compromisso do Sesc-DF com a qualidade de vida e a aproximação das famílias às atividades esportivas”.

As inscrições para a prova seguem abertas nesta sexta-feira (9/5), até as 18h, e podem ser feitas pelo site www.sescdf.com.br/corridas.

* R$ 44 – Comerciários e dependentes

* R$ 88 – Público geral e conveniados

* Gratuito – PCDs (mediante apresentação de laudo)

Todos os participantes irão receber um kit contendo a camiseta da prova para a criança e para a mãe, número de peito, squeeze, sacochila e toalhinha. Ao fim do percurso, medalhas vão ser entregues como premiação.