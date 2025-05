Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de armas na Estrutural

Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (10/5), na Cidade Estrutural. Durante patrulhamento tático da Policia Militar (PMDF), no Setor Santa Luzia, o suspeito foi abordado e estava com duas armas de fogo e diversas porções de drogas.

Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre .765, um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de 300 gramas de crack, 61 gramas de cocaína, 46 gramas de skank (variação mais potente da maconha), três balanças de precisão e dois celulares. A ação foi conduzida por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 35).

O homem foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito deve responder por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.