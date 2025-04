Fim da última favela do DF, diz Ibaneis sobre Santa Luzia, na Estrutural

O governador Ibaneis Rocha celebrou a assinatura de um contrato de R$ 260 milhões por meio do qual o GDF vai fazer o saneamento básico da chácara Santa Luzia, na Estrutural. "Temos ainda que comemorar muitas coisas. A assinatura daquele contrato, ontem (3/4), com o Banco Itaú, com a ajuda do PAC e do presidente Lula, e do ministro Jader Filho, que colocou recursos do Fundo de Garantia", lembrou.

"A assinatura daquele contrato ontem (3/4), vai permitir com que a gente acabe com a última favela que existe no Distrito Federal, que é um pessoal tão sofrido que era o Santa Luzia, onde as únicas ofertas que eram feitas naquela população era remover eles de lá", completou o chefe do Executivo local.

Segundo Ibaneis, ainda este ano a água vai chegar na porta de cada um dos moradores e, até o fim do ano que vem, o bairro estará totalmente revitalizado.

Ampliação

Além da transformação no Santa Luzia, o governador do DF também anunciou a ampliação da rede de captação de esgoto e abastecimento de água em outras regiões do DF, com destaque para o Recanto das Emas.

A obra, conduzida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), beneficiará mais de 280 mil moradores. “É uma semana para comemorar. Certamente ainda temos muito a fazer, mas disposição é o que não falta. Vamos para a luta”, concluiu.