Idoso é amarrado, espancado e roubado por vizinho, em Taguatinga

Um idoso, de 76 anos, foi amarrado com cordas e espancado pelo vizinho, que utilizava um facão, na noite deste domingo (11/05), em Taguatinga. Os Policiais Militares do 2° Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência de roubo em residência e lesão corporal contra um idoso na QNG, por volta das 22h.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um lote com vários apartamentos. Os moradores do local informaram que um dos residentes teria amarrado o idoso e o espancado. A vítima, que vive sozinha em uma dos apartamentos, foi subjugada e teve seus pertences subtraídos, entre eles uma televisão antiga e uma geladeira, que foram levados para a residência do autor do crime.

As testemunhas relataram ainda que o agressor vinha, ao longo dos últimos dias, subtraindo alimentos, um botijão de gás e outros objetos da vítima. O idoso apresentava várias lesões pelo corpo, algumas com sangramento visível. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao hospital.

Os objetos roubados foram recuperados e o autor foi preso em flagrante. Ele foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia, acompanhado de três testemunhas para os devidos procedimentos legais.





Idoso foi amarrado, espancado e roubado por vizinho em Taguatinga. A vítima teve pertences pessoais levados (foto: Divulgação/PMDF)