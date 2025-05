Vídeo: Bicho-preguiça é resgatado no Lago Sul com sinais de desidratação

O animal foi resgatado na noite do último sábado (10/05), no Lago Sul - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um bicho-preguiça foi resgatado dentro de uma residência na QI 3, no Lago Sul pela equipe de Resgate e Policiamento Ambiental (RPA) do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o animal apresentava sinais de desidratação. Após o resgate, ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde recebeu os cuidados veterinários necessários.

Saiba mais

O bicho-preguiça, com pelos longos e manchas brancas na parte dorsal, tem atividade diurna ou noturna. Porém, um mesmo indivíduo pode estar ativo numa dada manhã e, em poucos dias, este período ativo pode ser realizado em plena madrugada. O bicho-preguiça alimenta-se principalmente de folhas, ramos e brotos, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Ainda segundo o ICMBio, em vida livre, o intervalo entre as gestações do bicho-preguiça é de aproximadamente 19 meses. A fêmea reproduz um filhote por gestação e o amamenta de três a quatro semanas. No final deste período, a mãe deixa o filhote e busca outra área para evitar a competição com a prole.

Veja vídeo: