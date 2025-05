Vigilantes são presos em flagrante por porte ilegal de armas de fogo

Dois vigiliantes foram presos por porte ilegal de arma de fogo na QNM 42, em Ceilândia, na noite deste domingo (11/5), às 18h30. Os suspeitos eram funcionários de duas lojas de veículos e estariam armados sem autorização legal. A ação foi realizada por policiais do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (GTOP 28), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após denúncia anônima.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o primeiro suspeito, uniformizado como segurança privada. Durante a revista no interior da loja, foi encontrado um revólver calibre.22 com sete munições intactas.

Na segunda loja, outro homem também uniformizado de vigilante foi abordado. Ele portava um revólver calibre.38 com cinco munições e uma algema, guardados em um compartimento na perna. O suspeito não apresentou documentação da arma e alegou que o equipamento pertencia à empresa para a qual presta serviço.

Após a abordagem, os dois vigilantes foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde ficaram à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.