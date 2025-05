Sistema do Metrô-DF é normalizado após interrupção por sobrecarga de energia

Interrupção entre as estações Samambaia e Samambaia Sul durou cerca de 20 minutos na manhã desta segunda-feira - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

O funcionamento de trens entre os terminais Samambaia e Samambaia Sul foi temporariamente interrompido na manhã desta segunda-feira (12/5), devido a uma sobrecarga no sistema de energia. O problema foi detectado por volta das 6h10 e levou à suspensão da energia nos trilhos das estações.



De acordo com o Metrô-DF, o sistema de detecção automática identificou a anormalidade e acionou a interrupção preventiva. A operação foi restabelecida às 6h30, com a normalização completa da circulação dos trens na linha.

Apesar do contratempo, a medida evitou maiores impactos para os passageiros durante o horário de pico. Técnicos da Companhia do Metropolitano seguem monitorando o sistema para evitar novas ocorrências.