Vídeo: dois homens são presos por roubos durante Saidão de Dia das Mães

Dois homens, de 40 e 32 anos, foram presos suspeitos de uma série de furtos e assaltos cometidos durante o "Saidão" de Dia das Mães em Sobradinho. Segundo a Polícia Militar do DF, um dos indivíduos não retornou ao sistema prisional após o benefício da saída temporária. Ele é suspeito de ter roubado uma televisão e dinheiro de um restaurante.

Na mesma noite em que cometeu o crime, o suspeito teria arrombado, também, uma residência na quadra 12 de Sobradinho, onde subtraiu um engate veicular. O homem teria se juntado a um comparsa, recém-liberto do sistema prisional no início de abril para invadirem, juntos, um galpão de ferramentas, do qual roubaram cerca de R$ 10 mil reais em equipamentos.

Segundo a PMDF, o engate furtado foi recuperado. Os autores dos crimes foram identificados com base na análise de imagens de segurança do local e foram encaminhados à 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II.

