Pai e filho são presos por estelionato em abordagem na BR-040, Luziânia

A motocicleta estava com licenciamento vencido e acumulava mais de R$ 47 mil em débitos. - (crédito: PRF)

Pai e filho foram presos, na última sexta-feira (9/5), acusados de estelionato em Luziânia (GO). A dupla era procurada por fugirem de uma oficina mecânica com uma moto após autorizarem reparos e não efetuarem o pagamento. O caso ocorreu em 2 de abril e as prisões ocorreram após abordagens na BR-040 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A equipe da PRF identificou os suspeitos com base nas imagens de câmeras de seguranças e informações compartilhadas pela oficina mecânica prejudicada. Ao serem questionados, os dois confirmaram os fatos e alegaram dificuldades financeiras. Relataram ter entrado em contato com o responsável pela oficina e afirmaram intenção de quitar a dívida.

Além de estelionato, os policiais constataram que o condutor não tinha habilitação para pilotá-la além da motocicleta estar com o licenciamento vencido e em mau estado de conservação. O veículo acumula também mais de R$ 47 mil em débitos e foi recolhido para o pátio policial.

Os dois homens foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia (GO), onde foram autuados.