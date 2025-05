Atacadista de Águas Claras é alvo de investigação de lavagem de dinheiro

Uma empresa atacadista de Águas Claras é investigada por lavagem de dinheiro ao emitir notas fiscais falsas e sonegar impostos que totalizam uma dívida tributária de R$ 27.650.466,69.



Siga o canal do Correio no WhatsApp

A Operação Distributus, como foi chamada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cumpriu, nesta terça feira (13/5), nove mandados de busca e apreensão e 23 de sequestros de bens, compostos de carros e imóveis contra a organização criminosa responsável pela empresa. A corporação também efetuou o bloqueio de valores em contas bancárias dos suspeitos.

A investigação aponta um esquema de fraude fiscal estruturada praticado pelo grupo desde 2012, que atuava por meio de empresas distribuidoras de alimentos e bebidas. De acordo com a PCDF, o estabelecimento inicialmente investigado era uma empresa de fachada, em nome de um indivíduo que atuaria como laranja, ou seja, teria seus dados usados para ocultar a verdadeira identidade do beneficiário. Por meio dela, seriam emitidas notas fiscais falsas, visando a sonegação de impostos das mercadorias movimentadas. Além disso, seriam simuladas vendas e transportadas mercadorias para outras empresas do mesmo grupo criminoso.

Segundo os policiais, foram identificadas, pelo menos, mais três empresas de fachada, que seriam usadas para ocultar bens relacionados ao grupo criminoso investigado e distanciar o caráter ilícito das atividades do CNPJ principal. Também foram encontradas duas empresas chamadas pela PCDF de “quentes”, ou seja, com sede física e diretamente vinculadas aos mentores da organização responsável pelos crimes.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.