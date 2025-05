Terça-feira tem mínima de 16°C. Mesmo com o tempo aberto, frio continua

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (13/5), o céu amanheceu cinza e com nebulosidade. A partir das 9h, porém, o cenário mudou, dando lugar a um tempo aberto, ensolarado e com poucas nuvens. Há chance reduzidíssima de chuvas, com pouco volume, rápida e de forma pontual. O tempo seco se aproxima, então vale se atentar para a hidratação.

Apesar do aquecimento gradativo ao longo da manhã, há quem não dispense o casaco. Afinal, as baixas temperaturas chegaram para ficar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Plano Piloto registrou mínima de 16 °C e os termômetros devem bater os 26 ºC. A umidade fica entre 95% e 50%. Há poucas chances de rajadas de vento.

No restante da semana, o tempo permanece estável, com máximas de até 27°C e umidade variando entre 50% e 95%. A dica é caprichar nos cuidados com a seca e sair de casa sempre acompanhado de bons casacos — mesmo que você volte com eles na mão no fim da tarde. Brasília, não é?