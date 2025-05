Secretário de Ciência destaca crescimento do setor de games no DF

Por Nathália Queiroz

A força do setor de games como indústria do entretenimento e o crescimento, nessa área da economia, de startups e estúdios do DF, como o que desenvolveu o jogo “No Place for Bravery”, vencedor de premiação nacional, foram destacados pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Reisman. Ele foi o convidado do programa CB.Poder desta terça-feira (13/5). Em entrevista às jornalistas Ana Maria Campos e Jaqueline Fonseca, também falou sobre três eventos de inovação que ocorrerão na capital federal: o Brasília Games Festival, a Campus Party e o Inova Summit.

Sobre o Brasília Games Festival — que será de 16 a 18 de maio no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, é gratuito e está na terceira edição — Reisman comentou ser uma iniciativa do GDF em parceria com a comunidade gamer. Segundo ele, essa ação busca valorizar a carreira e o mercado de trabalho de quem se dedica à área. Afirmou também que, na capital federal, há investimentos públicos que incluem a formação técnica de jovens em escolas públicas até a criação de espaços de incubação para empreendedores desenvolverem protótipos de jogos e aplicativos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O secretário mencionou o reconhecimento internacional de Brasília como uma das cidades preferidas por nômades digitais — profissionais que trabalham remotamente, utilizando tecnologia para realizar suas atividades em qualquer lugar do mundo pela web. Esses trabalhadores tecnológicos, de acordo com o titular da pasta de Ciência, apreciam a qualidade da internet, espaços culturais, segurança pública e infraestrutura urbana locais. Tais características, em sua opinião, contribuem para dar visibilidade e ampliar o potencial do DF para atrair profissionais e empresas de base tecnológica que operam à distância.

Reisman, durante o CB. Poder, falou do Projeto Gamifica DF, que transforma equipamentos apreendidos por fiscais da receita, como o TV Box, em microcomputadores que são repassados a estudantes da rede pública. Citou, além disso, o programa BrasílIA, voltado à formação em inteligência artificial. Na entrevista, antecipou que a edição nacional da Campus Party, entre 18 e 22 de junho, irá realizar debates sobre a relação entre tecnologia e humanidade. Para o secretário os profissionais, de maneira geral, deverão estar cada vez mais preparados para entender que todas áreas, invariavelmente, deverão lidar diretamente com soluções tecnológicas numa realidade que permeia a economia.





O secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Leonardo Reisman, foi o convidado do programa CB.Poder desta terça-feira (13/5) e falou sobre a programação de três grandes eventos de inovação na capital: o Brasília Games Festival, o Campus Party e o Inova Summit. Em entrevista às jornalistas Ana Maria Campos e Jaqueline Fonseca, Reisman destacou a força do setor de games como indústria do entretenimento e ressaltou o crescimento de estúdios e startups locais, como o que desenvolveu o jogo “No Place for Bravery”, vencedor de premiação nacional.O Brasília Games Festival, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de maio no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, é gratuito e está na terceira edição. O evento é realizado pelo GDF em parceria com a comunidade gamer, e busca valorizar o segmento como carreira e como mercado de trabalho. Segundo Reisman, há investimentos públicos desde a formação de jovens em escolas públicas até a criação de espaços de incubação para empreendedores que desenvolvem protótipos de jogos e aplicativos.Reisman também destacou o reconhecimento internacional de Brasília como uma das cidades preferidas por nômades digitais, com destaque para a qualidade da internet, espaços culturais, segurança pública e infraestrutura urbana. Essa visibilidade, segundo ele, amplia o potencial da cidade para atrair profissionais e empresas de base tecnológica que operam remotamente. "Imagine a quantidade de empresas e empreendedores que estão aqui na nossa cidade e às vezes a gente desconhece", ressalta o secretário.Além dos games, o secretário ressaltou iniciativas como o Projeto Gamifica DF, que transforma equipamentos apreendidos, como o TV Box, em microcomputadores nas mãos de estudantes da rede pública, e o programa BrasílIA, voltado à formação em inteligência artificial. Na entrevista, ele ainda antecipou que a edição nacional da Campus Party, que ocorrerá entre 18 e 22 de junho, irá propor debates sobre a relação entre tecnologia e humanidade. O secretário entende que, enquanto profissionais, precisaremos incorporar o uso das IA's em nossos processos. "Não acredito em uma substitução a là Exterminador do Futuro", ressalta ele.