Professor é ameaçado por alunos em escola pública de São Sebastião

Um professor temporário do Centro de Ensino Médio 1 de São Sebastião foi ameaçado por um grupo de alunos da escola e teve que ser transferido de unidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Procurada pelo Correio, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) informou que os alunos envolvidos na ameaça foram identificados e imediatamente chamados à direção, onde foram ouvidos.

"A gestão convocou os pais do estudante que havia assumido a ameaça, e suspendeu o aluno por alguns dias. Os estudantes envolvidos serão permanentemente avaliados para averiguar se houve mudança no comportamento, com possibilidade de transferência para outra instituição em caso de reincidência", afirmou a Secretaria.

Ainda segundo o órgão, o professor foi orientado a fazer um Boletim de Ocorrência e foi movimentado para carência equivalente em outra escola.

Confira a nota completa da Secretaria:

A Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião informa que as medidas disciplinares aos estudantes foram tomadas imediatamente após o caso relatado. A gestão do Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de São Sebastião conseguiu identificar os alunos, que foram chamados à direção e ouvidos.

A gestão convocou os pais do estudante que havia assumido a ameaça, e suspendeu o aluno por alguns dias. Os estudantes envolvidos serão permanentemente avaliados para averiguar se houve mudança no comportamento, com possibilidade de transferência para outra instituição em caso de reincidência.

O professor foi orientado a fazer Boletim de Ocorrência. Devido a gravidade dos fatos envolvendo professor e estudantes, o docente foi movimentado para carência equivalente em outra escola, conforme Portaria nº 805/2024.

Os docentes, ao presenciarem qualquer ato de violência nas escolas, devem imediatamente informar à gestão da escola, que irá acolher e orientar o professor. Desde a semana pedagógica, antes do retorno às aulas, a escola em questão trabalha no sentido de dirimir conflitos entre discentes e docentes.

A Secretaria de Educação do DF reitera que não admite nenhum tipo de violência contra professores, estudantes e todos que compõem a comunidade escolar.

Violência contra professores

Este ano, outro caso de violência contra professores nas escolas públicas do DF chamou a atenção. Em fevereiro, um professor com deficiência visual foi espancado por seus alunos na parada de ônibus próxima a escola onde lecionava, no CED Vale do Amanhecer, em Planaltina.

Os estudantes, três alunos do ensino médio, estariam retaliando o docente por ter chamado a direção após os alunos serem pegos usando o celular em sala de aula. Segundo outro professor que atuava na instituição, a violência contra o colega só cessou quando um motorista de ônibus parou para socorrer a vítima.