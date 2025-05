DER libera a circulação de caminhões na BR-463 no sentido São Sebastião

Na última sexta feira (9/5), o governador Ibaneis Rocha assinou o decreto que revoga decisão tomada em setembro de 2024, que estabelecia que caminhões não têm permissão para trafegar na BR-463 sentido Brasília-São Sebastião.

A medida de restrição no fluxo de veículos para transporte de cargas foi em função dos repetidos acidentes ocorridos no local. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começou a trabalhar na implementação de dispositivos de segurança e na criação da segunda área de escape. Foram instalados novos dispositivos, como ondulações e barreiras eletrônicas, para garantir a redução da velocidade na via.

Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF reforça: “Com essas medidas de segurança, esperamos reduzir drasticamente os sinistros na DF-463. Aproveito o Maio Amarelo para enfatizar que um trânsito seguro só é possível se cada um fizer a sua parte. Pedimos aos motoristas que respeitem as leis de trânsito, reduzam a velocidade, obedeçam a carga máxima permitida e realizem periodicamente a manutenção dos veículos”.