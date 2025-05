Sol Nascente recebe o 3º Centro de Referência da Mulher Brasileira

Foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (13/5), mais um Centro de Referência da Mulher Brasileira (CRMB) no Distrito Federal. O novo espaço, localizado no Sol Nascente, passa a integrar a rede de enfrentamento à violência de gênero e de promoção da autonomia feminina. Trata-se de uma parceria entre o Ministério da Mulher, a secretaria da Mulher do DF (SMDF) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

O local, que será um ponto de apoio e orientação para mulheres em situação de violência, terá atendimento gratuito e espontâneo conduzido por cerca de vinte profissionais, entre psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais. Haverá, também, a oportunidade de se capacitar profissionalmente. O espaço conta com salas de atendimento psicossocial, brinquedoteca com fraldário, recepção, salas administrativas e espaço de convivência.

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), ressaltou que a rede de proteção às mulheres demanda esforços de vários setores da sociedade, que não podem fechar os olhos para casos de violência e feminicídio. "Como podemos falar de uma sociedade igual, se as mulheres ainda continuam morrendo pelo simples fato de serem mulheres? Isso é inconcebível. A gente vai pra linha de frente", iniciou.

Além da rede de proteção, Celina destacou a importância da capacitação. "A nossa secretária da Mulher, Gisele (Ferreira), está trazendo o caminho da capacitação. No programa RenovaDF, 70% dos participantes são mulheres. Nós já capacitamos 90% daquele programa e nós já capacitamos mil (mulheres). No último curso que abrimos, semana passada, tínhamos 40 (mulheres) transsexuais. É capacitar e dar oportunidade", afirmou.

Representando a ministra da Mulher, Márcia Lopes, a secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Denise Motta, lembrou que os CRMB oferecem serviços estratégicos para que as mulheres tenham as informações necessárias e apoio por meio de políticas públicas. "Os centros têm atendimento social, psicológico, jurídico e um trabalho na autonomia econômica", comentou.

Giselle Ferreira, secretária da Mulher, pontuou a importância da prevenção. "Precisamos de segurança, mas principalmente de prevenção também. Aqui é para mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, mas também para aquelas que procuram capacitação e orientação, porque informação salva vidas", disse. Diferentemente da Casa da Mulher Brasileira, localizada em Ceilândia, o CRMB não oferece alojamento temporário. O Centro vai funcionar das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os serviços gratuitos não precisam de agendamento prévio nem são restritos aos moradores de Sol Nascente. O quarto CRMB será inaugurado na próxima quinta (15/5), em Sobradinho II.