3ª edição do Prêmio Candanguinho de Poesia será lançada no Teatro Nacional

O Teatro Nacional Cláudio Santoro será o palco do lançamento da 3ª edição do Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil, que acontece em 23 de maio próximo, às 9h, na Sala Martins Pena. O concurso literário é voltado ao público jovem e visa incentivar a leitura, a escrita e a expressão artística entre crianças e adolescentes.

A solenidade de abertura contará com a presença de cerca de 400 estudantes da rede pública de ensino, além de uma apresentação musical especial. A programação será conduzida pela escritora Elise Feitosa, pelo poeta João Doederlein e pela escritora e professora de educação especial Cristina Gulherme.

O prêmio é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), em parceria com a Voar Arte para a Infância e Juventude, por meio de um Termo de Colaboração. A atração musical do evento será a banda Hey Johnny, liderada por João Daniel, jovem autista de 18 anos, conhecido por suas apresentações enérgicas e emocionantes.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia do lançamento e seguirão até 31 de agosto. A divulgação dos finalistas está prevista para até 15 de outubro, e a cerimônia de premiação será realizada no dia 7 de novembro, também na Sala Martins Pena.

A curadoria do Prêmio Candanguinho ficará sob responsabilidade do ilustrador e escritor brasiliense Roger Mello, que, em 2014, tornou-se o primeiro ilustrador latino-americano a receber o Prêmio Hans Christian Andersen — a mais alta honraria internacional dedicada a autores e ilustradores de livros infantis.

Com investimento total de R$ 90 mil, o Prêmio Candanguinho contemplará três categorias: crianças de 6 a 12 anos; adolescentes de 13 a 17 anos; crianças e adolescentes com deficiência (de 6 a 17 anos), tanto da rede pública quanto da rede particular do DF e da Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do DF).

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente, além de troféus e livros de autores brasilienses. Ao todo, 90 poesias serão selecionadas para compor uma coletânea, que será publicada em diferentes formatos — impresso, digital, em Braille e em audiobook narrado por jovens atores — garantindo acessibilidade e democratização da leitura.

A coletânea contará com mil exemplares impressos, que serão distribuídos gratuitamente a bibliotecas públicas, escolares e comunitárias do DF e da Ride, promovendo esses espaços como polos de cultura e formação cidadã.