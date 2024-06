Pioneiro de Brasília cria projeto sobre poesias nordestinas

O repentista e cordelista radicado em Brasília Donzílio Luiz lança o projeto Poesia Nordestina, que leva a tradição da poesia popular do Nordeste ao DF. Com diversas atividades planejadas, a ação será itinerante em escolas públicas e espaços culturais. O Poesia Nordestina começará nesta terça-feira (11/6), às 15h, no Centro Ensino Médio de Taguatinga Norte (CEMCTN).

Serão realizadas 16 oficinas de poesia popular nordestina e de literatura de cordel. Seis dessas aulas serão on-line, transmitidas pelas redes sociais da Associação de Cantadores do DF (Acrespo) e do Ponto de Cultura Invenção Brasileira, enquanto as outras dez ocorrerão presencialmente. A programação conta com dez saraus poéticos gratuitos em Taguatinga, Guará e Vicente Pires, com a presença de declamadores, repentistas e intérpretes de Libras. Os participantes terão acesso a três obras de cordel, de Donzílio Luiz e de outros autores, com distribuições gratuitas durante os encontros.

"Acredito que a poesia tem o poder de transformar vidas e construir pontes entre as gerações. Com este projeto, buscamos preservar e expandir o acesso a essas tradições, garantindo que a riqueza da poesia popular nordestina alcance cada vez mais pessoas”, ressalta Donzílio, em nota. O idealizador do Poesia Nordestina veio para a construção da capital federal. Após a aposentadoria, passou a se dedicar à arte da escrita e hoje é membro de várias academias literárias.