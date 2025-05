Preso no DF homem que assassinou ex-companheiro de cela por R$ 1 mil

Um homem foragido da Bahia por homicídio foi preso, na tarde desta terça-feira (13/5), pelos policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), no DF. Gemson da Silva Silveira é acusado de matar um rival a tiros em decorrência de uma cobrança de R$ 1 mil. O crime em questão ocorreu em 12 de março de 2016, na cidade de Feira de Santana (BA).

O Correio apurou que o autor e a vítima, identificada como Gilgleidson Santos de Jesus, se conheceram dentro do Presídio Regional de Feira de Santana, onde criaram um vínculo de amizade. Segundo consta em documentos processuais, Gemson era envolvido em assaltos e tráfico de drogas.

De acordo com o processo, ao saírem da cadeia, Gemson cedeu uma arma de fogo a Gilgleidson para que ele praticasse assaltos em nome do colega. No entanto, o armamento teria sido tomado por um vigilante durante uma abordagem e, revoltado com a perda, Gemson exigiu R$ 1 mil ao colega para arcar com o prejuízo.

Ainda de acordo com os autos, a mãe da vítima arcou com o valor parcialmente, mas, mesmo assim, em 12 de março, Gemson efetuou quatro disparos de arma de fogo contra Gilgleidson, que faleceu na hora.

Prisão

Gemson foi condenado a 21 anos de prisão e estava foragido da Justiça. Nesta tarde, policiais da 35ª DP encontraram o criminoso em frente a uma loja de cimentos, onde prestava serviço temporário.