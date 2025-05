Jovem do Paranoá representa o DF no Miss Grand Brasil: "Persistência e a confiança"

O Paranoá vai representar o Distrito Federal em uma das grandes franquias dos concursos de beleza do mundo, o Miss Grand Brasil. O concurso que acontecerá em 6 de julho confirmou a influenciadora Maritza Martins, de 22 anos. Em entrevista ao Correio, ela falou sobre a estreia no universo dos concursos e as dificuldades no processo.

A vencedora do Miss Grand DF vai poder representar a região administrativa onde vive e é uma forte candidata à coroa. Esse vai ser apenas o terceiro concurso da miss.

Foi com os concursos de beleza que Maritza começou a se atentar cada vez mais para a importância do autocuidado. “Eu comecei a perceber que o meu corpo é uma coisa que eu preciso cuidar bastante, a longo prazo mesmo”, relata. “Penso se eu que eu vou conseguir pegar o meu filho no colo sem fazer uma atividade física hoje, sem comer direito e aí eu fui desenvolvendo esse autocuidado”.

Agora, a modelo coloca a saúde em primeiro lugar para chegar bem na etapa nacional. Os preparativos seguem ainda a todo vapor na busca por marcas que queiram apoiar o trajeto da jovem até a coroa.

Para ela, os concursos foram um divisor de águas e o que começou como uma curiosidade, agora é um sonho. ”A importância do concurso para mim é a persistência e a confiança em si mesma, isso eu desenvolvi muito”, conta. “Eu era uma pessoa muito insegura, que andava de cabeça baixa, por mais que eu seja influenciadora, eu tinha problemas com a minha aparência”.

O Miss Grand Brasil acontece em julho em São Paulo. A vencedora do concurso vai representar o país no Miss Grand Internacional, na Tailândia.