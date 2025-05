Passe Livre para vítimas de violência doméstica já tem mais de mil cadastros

Durante evento de inauguração da nova Casa da Mulher Brasileira, em Sobradinho II, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que já foram cadastradas 1.200 mulheres no programa de Passe Livre para vítimas de violência doméstica.

“Nós já temos, em menos de duas semanas, 1.200 mulheres que estão com medidas protetivas, que já estão com Passe Livre”, afirmou. “Elas já estão transitando gratuitamente para fazer curso, para ir na delegacia, para ir no psicólogo e para ter o cuidado que elas precisam de tempo para sair da violência”, completou.

O anúncio do novo benefício foi feito pelo governador Ibaneis Rocha no início do mês de maio, durante a inauguração do primeiro Centro de Referência da Mulher Brasileira (CRMB) da capital do país, no Recanto das Emas. A iniciativa busca facilitar o acesso das vítimas, principalmente em momentos de vulnerabilidade, aos serviços da Secretaria da Mulher e aos centros de acolhimento.