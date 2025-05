Operação mira empresários por desvio milionário no Natal Encantado

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) desencadeou, nesta quinta-feira (15/5), a segunda fase da operação Krampus, que investiga um esquema de corrupção envolvendo o desvio milionário em contratos firmados para promover o “Natal Encantado 2024”, da Secretaria de Cultura do DF.

As equipes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão na capital federal. As ordens judiciais foram expedidas pela 8ª Vara Criminal de Brasília. A primeira fase da operação foi desencadeada em 30 de dezembro do ano passado. Segundo as investigações, há suspeitas de corrupção ativa e passiva, peculato (desvio de dinheiro por funcionário público), lavagem de dinheiro e organização criminosa em um contrato de R$ 14,3 milhões assinado entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e a Associação Amigos do Futuro.

Indícios levantados pelo MP apontam que a associação, escolhida pela Secec, teria sido usada como uma entidade de fachada e que repassava a maior parte do dinheiro a um grupo de empresários, uma vez que não tinha condições de promover o evento.

Superfaturamento

O Gaeco identificou um superfaturamento estimado em mais de R$ 5,8 milhões, valor que teria surgido de manobras. como a mudança no objeto do contrato após a escolha da entidade — reduzindo os locais do evento de quatro para apenas um (a Esplanada dos Ministérios) e o aumento não justificado do valor total, quando o esperado seria uma redução. Também foram identificadas a inclusão de itens e serviços duplicados ou não previstos originalmente e a não execução completa de serviços contratados, como a entrega de um número menor de banheiros químicos e a ausência de ambulâncias e postos médicos conforme o planejado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A operação teve o apoio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil. O objetivo é colher mais provas para desarticular completamente o suposto esquema criminoso e responsabilizar todos os envolvidos.

A reportagem questionou o GDF. Até a última atualização dessa reportagem, o governo não havia se manifestado.