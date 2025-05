Cinco detentos fogem de presídio de Planaltina (GO) com "tereza" improvisada

Cinco detentos da Penitenciária Regional de Planaltina (GO), no Entorno do DF, fugiram da unidade prisional na madrugada desta quinta-feira (15/5). Os presos são: Fábio de Jesus Silva, Tiago Neres de Araújo, Gleison de Almeida Araújo, Wellington Gama Batista e Willian Machado dos Santos. Até a última atualização desta reportagem, três haviam sido recapturados pelas forças de segurança.

Presos fugiram na madrugada (foto: Material cedido ao Corrreio)

O Correio recebeu fotos do possível buraco de onde os detentos escaparam. A abertura foi feita no telhado com possíveis equipamentos de dentro da própria prisão. Os custodiados montaram uma espécie de corda, mais conhecida como “tereza”, para escalar e pular para a área externa da unidade.

Segundo a Polícia Penal, os fugitivos respondem crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubos. Qualquer informação pode ser repassada pelos números 190, da PM, 197, da Polícia Civil, ou (62) 99858-4776, da Polícia Penal.