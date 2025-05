"Apesar de nativas digitais, as crianças são inocentes digitais", afirma Patrícia Blanco

A educação midiática, especialmente para os pequenos, a fim de evitar casos como as recentes tragédias incentivadas por desafios na internet, foi um dos temas do CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília, desta quarta-feira (14/5). Aos jornalistas Roberto Fonseca e Ronayre Nunes, a presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, comentou sobre a importância da família no processo de fiscalização do uso das redes sociais e os desafios advindos de uma geração nativa digital.

Patrícia Blanco é presidente do Encontro Internacional de Educação Midiática, que será realizado em Brasília em 22 e 23 de maio. "Apesar de nativas digitais, as crianças são inocentes digitais", ela destaca, na entrevista.

Ela comenta que a tragédia envolvendo a morte de uma criança de 8 anos motivada por um desafio nas redes sociais mostra o quanto é urgente falar sobre educação midiática. “Acredito que é fundamental desenvolver, desde cedo, a capacidade de identificar riscos e compreender os conteúdos que circulam no ambiente digital. Uma criança dessa idade ainda não tem maturidade para interpretar o que vê online, e as próprias redes estabelecem idade mínima de 13 anos por esse motivo. Precisamos questionar se é adequado permitir que crianças tão pequenas acessem esses espaços sem supervisão”, complementou.

A presidente executiva do Instituto Palavra Aberta afirmou que o papel da família é essencial e que os pais e responsáveis precisam usar os controles parentais e acompanhar de perto o que os filhos consomem. “É importante criar um ambiente digital mais seguro, com autonomia sendo construída de forma gradual e orientada. Mas essa responsabilidade não é só das famílias. As empresas de tecnologia também devem oferecer ferramentas de proteção, e a escola tem um papel educativo importante, ensinando como funcionam os algoritmos, o que está por trás das redes e como interpretar as mensagens que chegam”, explicou.

Para ela, é importante lembrar que, apesar de serem nativas digitais, as crianças ainda são inocentes digitais. “Muitos adultos também têm dificuldade com o ambiente online, porque não cresceram com ele, e isso impacta a orientação que podem oferecer. É preciso atenção, presença e diálogo. Assim como não deixaríamos uma criança sozinha em um cruzamento perigoso, também não podemos deixá-la sozinha na internet, que pode ser positiva, mas também apresenta muitos riscos”, atestou.

O evento

O Instituto Palavra Aberta irá realizar o Encontro Internacional de Educação Midiática, edição 2025, em Brasília, em 22 e 23 de maio. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 20 de maio. Com o tema "Autonomia e pensamento crítico para toda a sociedade", o evento será gratuito e presencial, com vagas limitadas. A programação vai reunir especialistas, pesquisadores, jornalistas, sociedade civil e atores do poder público para debater políticas públicas e estratégias para que toda a população brasileira, das crianças aos cidadãos 60+, consigam participar ativa e responsavelmente do mundo conectado.

O Instituto Palavra Aberta é precursor, no Brasil, dos debates sobre o tema educação midiática, combate a Fake News e a causas como Direito ao Esquecimento e à pós-verdade. Haverá transmissão da programação pelas plataformas digitais, para quem se inscrever previamente.

Entre os convidados e as convidadas internacionais, estão Merve Lapus, vice-presidente do Common Sense Education (EUA); Safa Ghnaim, diretora da Tactical Tech (Alemanha); Brittani Kollar e Sean Marcus, respectivamente vice-diretora e designer de aprendizagem interativa do MediaWise, projeto de educação midiática do Poynter Institute (EUA). Haverá tradução simultânea.

Já entre os palestrantes nacionais, pesquisadores, especialistas e representantes do poder público já confirmaram presença. Entre eles, João Brant, secretário de Políticas Digitais da SECOM/Presidência da República; Roni Miranda, secretário estadual de Educação do Paraná e representante do Consed; Pilar Lacerda, secretária nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes; e Ana Dal Fabbro, coordenadora-Geral de Tecnologia e Inovação do MEC, professor Noslen, edutuber com mais de 5 milhões de seguidores, entre outros.

O Encontro Internacional de Educação Midiática é uma realização do Instituto Palavra Aberta, com patrocínio do Google Brasil e do YouTube Brasil. O apoio é da Casa Thomas Jefferson, Fundação Roberto Marinho, Jeduca, Engenho de Comunicação, ANER, ANJ, ABERT e ABAP e cooperação da UNESCO.

As inscrições vão até 20 de maio. Para se inscrever e consultar a programação completa, acesse o site do evento.

