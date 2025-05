Agências do trabalhador oferecem 1.106 vagas de emprego nesta quinta (15/5)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 1.106 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (15/5). As oportunidades abrangem diversas regiões do DF e contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.

Entre as vagas com remuneração a partir de R$ 1,5 mil estão funções como vendedor interno, repositor de mercadorias, pizzaiolo e mãe social. A maioria das oportunidades não exige experiência prévia ou escolaridade específica e ainda oferece benefícios.

Há também 13 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD): seis para auxiliar de serviços de alimentação (R$ 1.606), cinco para empacotador à mão na Asa Norte (R$ 1.518) e duas para operador de caixa em Taguatinga Sul (R$ 1.585).

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se identifique com as vagas do dia, o cadastro permanece ativo e pode ser considerado para futuras oportunidades, graças ao cruzamento de dados realizado pelo sistema.

Empregadores que queiram divulgar vagas ou usar o espaço das agências para entrevistas também podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Além disso, é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou acessar o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).