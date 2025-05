Vídeo: "Derruba minha casa não", pede criança durante derrubada no Gama

No vídeo, o menino pede ao policial que "não derrube" sua casa - (crédito: Ponte Alta News)

Durante uma ação de derrubada de um assentamento feita pela Secretaria DF Legal na Ponte Alta do Gama, moradores gravaram o momento em que uma criança pede a um dos agentes que não derrube sua casa. "Derruba a minha casa não. Eu só tenho essa", pede o menino. O agente ouve a súplica, passa a mão na cabecinha da criança e se afasta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Na gravação, é possível ouvir uma mulher dizendo que as crianças da região estariam voltando da escola naquele horário e não teriam onde ficar com a derrubada das moradias. "Não tem direitos humanos, não tem conselho tutelar. O que tem é uma sociedade que não tem democracia, que quer levar a gente para qualquer lugar", afirma ela, no vídeo.

Procurada, a DF Legal confirmou ter desconstituído estruturas na região que, segundo o órgão, estavam vazias.

Confira na íntegra a nota:

"A Secretaria DF Legal informa que promoveu, nessa segunda-feira (14), a desconstituição de um parcelamento irregular não passível de regularização na região da Ponte Alta. Foram removidas 16 estruturas precárias de lona e madeira que estavam vazias e eram utilizadas para marcar lotes."



Veja o vídeo gravado pela população do local: