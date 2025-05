Em reunião com Celina, gestores de escolas públicas cobram investimento

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participou de uma reunião com gestores de escolas públicas do DF, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Sobradinho II, nesta quinta-feira (15/5). Durante o diálogo, os professores cobraram melhorias, principalmente estruturais, nos centros de ensino.

“Nos estamos fazendo o orçamento do ano que vem e do final deste ano, por isso, estamos ouvindo onde gastar esse dinheiro. Quero ouvir o que temos de soluções para resolver aqui, de curto e longo prazos”, afirmou Celina.

No evento, estavam presentes lideranças de unidades educacionais públicas de todo o DF. “A gente atende do primeiro ao quinto ano e não temos nem um parquinho”, contou Ádemis Souza, 48, gestora da escola Classe 12 de Sobradinho. Nosso pátio está todo quebrado, não temos uma quadra. Já temos planta e projeto, mas não temos orçamento”, completou.

Outra demanda muito citada pelos profissionais é o aumento das gratificações para a categoria. “O trabalho aumenta, a demanda aumenta e a nossa gratificação não tem valor. Às vezes, o tempero da comida da escola sai do nosso próprio bolso”, contou Claudia Borges, diretora da escola Classe Brochado da Rocha, na BR-020.

