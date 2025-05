Prêmio de R$ 60 milhões da Mega-Sena será sorteado nesta quinta (15/5)

A sorte pode bater à porta dos brasilienses nesta quinta-feira (15/5). Os números do concurso 2.863 da Mega-Sena serão sorteados a partir das 20h, e o prêmio acumulado está estimado em R$ 60 milhões. No último concurso, realizado na terça (13/5), ninguém acertou as seis dezenas: 02, 04, 14, 18, 22 e 44, o que aumentou as expectativas para o próximo sorteio.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Para apostas on-line, é necessário ser maior de 18 anos, criar um cadastro no site das Loterias Caixa e ter cartão de crédito para o pagamento.

Mas não é só a Mega-Sena que está em alta. O concurso 3391 da Lotofácil também movimentou apostadores nesta quarta (14/5). Os números sorteados foram: 01, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23 e 25. Uma única aposta levou o prêmio principal de R$ 1.645.776,67. Outras 332 apostas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.484,86 cada.

Sonhos

Entre tantos apostadores do DF, o que não falta é esperança. O baiano João Borges Santana, de 74 anos, aposentado, é um exemplo disso. Inspirado para apostar, ele contou que já fez a quadra três vezes na Mega-Sena e, desta vez, acredita que vai levar o prêmio principal. “Se Deus quiser, a minha expectativa sempre é ganhar. Primeiro eu vou ajudar muita gente que está precisando. A minha situação não está muito boa, mas tem gente que está pior do que eu”, contou ao Correio.

João sonha em comprar uma casa em Salvador e até já pensa em viajar, mas faz questão de manter a discrição: “Tem que ser quietinho, não pode sair falando que venceu. Mas se eu ganhar volto para minha cidade no mesmo dia”, revelou com humor.

No caso de Elma Gomes de Lima, 62, apostou pela Mega-Sena pela primeira vez em muito tempo. Ela decidiu jogar por impulso e está confiante de que a sorte vai chegar para ela. “Eu ia pegar o ônibus e resolvi entrar na lotérica. Peguei logo a Mega-Sena. É raríssimo eu jogar. Dessa vez, eu vou ganhar com fé em Deus”, afirmou.

Se ganhar, Elma pretende comprar uma casa, viajar para ver o filho que mora em Las Vegas e realizar o sonho de conhecer a Disney. Além disso, quer usar parte do prêmio para ajudar um orfanato.

Modalidades

Na modalidade da Quina, uma aposta de Pereira Barreto (SP) acertou os cinco números do concurso 6729: 17, 20, 25, 37 e 39, e faturou R$ 16.945.889,83. O próximo sorteio acontece também nesta quinta-feira (15/5), com premiação estimada em R$ 600 mil.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h ou pelo site das Loterias Caixa. Na Mega-Sena, o jogo simples custa R$ 5; na Quina, o valor parte de R$ 2,50; já na Lotofácil, a aposta mínima custa R$ 3. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado.