"A perda do bebê é uma dor muitas vezes invisibilizada", afirma psicóloga

A saúde mental das mães foi um dos temas do CB.Saúde, parceria do Correio com a TV Brasília, desta quinta-feira (15/5). Às jornalistas Carmen Souza e Paloma Oliveto, a psicóloga perinatal do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) Alessandra Arrais comentou sobre a importância de uma acomodação adequada às parturientes de natimorto.

Alessandra Arrais afirmou que a perda do bebê de maneira prematura é uma dor muitas vezes invisibilizada e que ainda existe muito desconhecimento e tabus sobre o luto gestacional. “As pessoas dizem que a mulher é jovem e pode ter outro filho, ou desfazem rapidamente o quarto, sem permitir que a mãe expresse sua dor. E não podemos esquecer do pai, que também sofre. Precisamos dar visibilidade e criar espaços de escuta qualificada”, complementou.

A psicóloga perinatal contou que há relatos de mulheres que perderam seus bebês e ouviram de profissionais que “era só um feto”, como se isso diminuísse a dor. “Na Secretaria de Saúde, temos cursos, um deles se chama Parto do Princípio, voltados para a sensibilização de profissionais sobre saúde mental materna em todo o ciclo gravídico-puerperal, especialmente em casos de luto gestacional e perinatal. A dor existe, precisa ser reconhecida e cuidada”, explicou.

Ela destacou que a Lei Distrital nº 1.478/2024 determina que mães que perderam seus bebês devem ter direito a um espaço separado após o parto. “Isso porque, muitas vezes, essas mulheres são internadas na mesma enfermaria que mães com seus filhos vivos. Já ouvi relatos de mães que, enlutadas, ouviam de enfermeiras: ‘Cadê seu bebê? Você ainda não amamentou?’”, relatou.

