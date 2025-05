TCDF desenvolve ‘robô’ que revela descumprimento de determinações

Uma inteligência artificial desenvolvida pelo Tribunal de Conta do Distrito Federal (TCDF) foi o destaque desta quinta-feira, (15/05), na terceira edição do Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas, LabTCs, realizado em São Paulo. A ferramenta de Análise Automatizada de Decisões do TCDF, conhecida como ADA, funciona como robô que lê, interpreta e mostra quais órgãos do GDF estão descumprindo as determinações do Tribunal de Contas, além de apontar prazos vencidos.

Desenvolvido pelo próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o sistema organiza informações com base em decisões plenárias da Corte e permite identificar, por órgão ou entidade, quais determinações ainda não foram cumpridas pelos gestores públicos. A ferramenta foi apresentada pelos auditores de controle externo Rômulo Alvim Miranda e Danilo Henrique.

ferramenta foi apresentada no evento pelos auditores de controle externo Rômulo Alvim Miranda e Danilo Henrique (foto: Ascom/TCDF)

Durante o painel no LabTCs, os servidores do TCDF destacaram a eficiência do robô que utiliza inteligência artificial para transformar os textos das decisões plenárias em dados interpretáveis. Segundo Danilo, a ferramenta representa uma enorme economia de tempo, já que automatiza a leitura e o registro de milhares de decisões do Tribunal, acumuladas desde 2014. Uma tarefa que, manualmente, poderia levar anos, ou até décadas, para ser concluída

O robô do TCDF atua em três frentes principais: classifica semanticamente os itens das decisões, identifica destinatários e prazos, e analisa o cumprimento ou a necessidade de reiteração das deliberações. A consulta do ADA ainda permite diversos filtros: é possível buscar por processo, órgão ou entidade, itens pendentes ou cumpridos, além de fazer pesquisas textuais.

Rômulo Alvim explicou que quanto mais específico for o termo de busca, mais refinado será o resultado. ”Os filtros podem ser combinados para localizar exatamente a informação desejada”, ressalta. Ele também destacou que a ferramenta beneficia os auditores, que ganham agilidade ao identificar pendências sem precisar ler todos os processos; os gestores, que conseguem visualizar rapidamente as determinações a cumprir; e também a imprensa e a sociedade, ao facilitar o exercício do controle social.

Além do ADA, outras duas iniciativas do TCDF são destaque no LabTCs: o Siseditais, sistema que monitora os editais publicados no Diário Oficial do DF e a aplicação Matriz de Priorização, que usa critérios de risco para planejar fiscalizações com mais eficiência.

O LabTCs é promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP). O evento, que vai até hoje (15/5), reúne representantes de tribunais de contas de todo o país para compartilhar experiências inovadoras e, assim, aprimorar a fiscalização de políticas e recursos públicos.

