Caminhão-tanque tomba, atinge carro e motos e deixa um morto e três feridos

Um caminhão-tanque tombou e atingiu ao menos um carro e duas motos na DF-150, próximo ao Posto Contagem, na região da Fercal. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (15/5) e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros.









O Correio apurou que um dos motoqueiros faleceu no local e outras três pessoas foram conduzidas ao Hospital de Base e de Planlatina. Segundo o tenente da Polícia Militar Mailen, o caminhão vinha da Fercal e tombou na pista. Na via contrária, estava um carro e duas motos.

A vítima foi identificada como Flávio Soares, 38 anos. Flávio era entregador por aplicativo e morava em Sobradinho 2 há mais de sete anos. Ao Correio, Herbert Santos, primo do motociclista, contou que provavelmente o familiar estava voltando para a casa. “Vi uma foto do acidente no Facebook e identifiquei a moto na hora. Vim correndo e me deparei com isso”, lamentou. Flávio deixa três irmãos e um sobrinho.