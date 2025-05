Caminhão capota após colisão com poste na EPIA Norte

Na manhã desta quarta-feira (14/5), um caminhão colidiu com um poste e capotou na EPIA norte, próximo ao Parque Nacional de Brasília (Água Mineral). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para o local.

Com cinco viaturas, uma aeronave e um guincho, os bombeiros encontraram um caminhão Volkswagen 915C de cor branca capotado no canteiro central, com o condutor, o Sr. A. C. V. E. S., 50 anos, preso na cabine do veículo. No caminhão também havia um passageiro, o Sr. J. F., de 22 anos, que já havia saído do veículo no momento da chegada do socorro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Após as ações do CBMDF, as duas vítimas foram resgatadas. O motorista apresentava escoriações leves pelo corpo; estava consciente, orientado e estável; além de ter sido conduzido para o Hospital de Base para atendimento. Já o passageiro do caminhão obtinha escoriações nas mãos, nos pés e um corte na cabeça, e recusou transporte ao hospital.