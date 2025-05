Cartório do DF realiza cerimônias de união estável em cenário virtual

Mesclando o romantismo com o mundo dos games, um cartório do Distrito Federal inova ao realizar cerimônias de união estável em um ambiente virtual, simulando cenários dos clássicos jogos 16 bits que foram febre nos anos 1990.

Utilizando a plataforma online Gather Town, o Cartório Colorado, localizado no Lago Norte, realiza as cerimônias por um valor de R$ 150,14. O casal pode escolher até seis cenários para realizar a cerimônia:

Essência

Romântico

Biblioteca clássica

Futurista

Brasil

Valentine's

Myllena Fernandes, responsável pelo setor de Marketing do cartório, afirma que todo o processo foi pensado para garantir uma experiência única com muita segurança. “A hospedagem é feita de forma confiável e segura. Garantimos um acesso fácil e uma boa performance durante a cerimônia”, disse.

O projeto foi idealizado no final de fevereiro deste ano, desde então, cerca de 65 casais já formalizaram a união pelo novo sistema. “Tivemos uma aprovação muito boa. As pessoas nos procuram cada vez mais para saber como podem fazer a cerimônia”, comentou.

Segundo Myllena, a cerimônia leva de 20 a 30 minutos para acontecer. “As pessoas procuram pela praticidade. É uma alternativa da burocracia da forma convencional. A rapidez chama a atenção das pessoas”, afirmou. Para solicitar a união estável de forma online, é preciso realizar um processo no site do cartório. As instruções serão enviadas por email e o serviço conta com equipes disponíveis para auxiliar em todo o processo.

