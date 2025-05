Tráfico de drogas: seis pessoas são presas em operação em Samambaia

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (15/5) contra um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte.

De acordo com as investigações, os suspeitos eram responsáveis pela comercialização de entorpecentes na região de Samambaia, com atuação concentrada nas quadras 215, 413 e 415. As diligências revelaram que as vendas ocorriam tanto de forma presencial quanto por meio de plataformas digitais, utilizando redes sociais para atrair clientes e divulgar os produtos ilícitos.

Os integrantes da organização criminosa ostentavam um padrão de vida elevado nas redes sociais. Em perfis analisados, publicavam fotos exibindo grandes quantias em dinheiro, bebidas alcoólicas, joias e até substâncias entorpecentes. Ao todo, seis integrantes do grupo foram presos. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos materiais ilícitos nas residências dos alvos, incluindo drogas, dinheiro em espécie e equipamentos eletrônicos como celulares e notebooks.

Na casa do principal investigado, apontado como líder do grupo, foi localizada uma grande quantidade de drogas. No local, também estavam presentes outros membros da organização, que foram detidos. Além dos entorpecentes, foram apreendidos aparelhos celulares com registro de roubo ou furto.