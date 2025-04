PCDF prende golpistas do "bilhete premiado"; prejuízo chega a R$ 3 milhões

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde de terça-feira (9/4), Alexandre Novaretti, 50 anos; Vinicius Rodrigues Gomes, 24; Carla Aparecida de Souza, 52; e Luciana Cristina Gomes, 53. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no golpe do "bilhete premiado". A ação, batizada de Operação Falsa Fortuna, foi conduzida por agentes da 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante.

O grupo foi flagrado na Asa Norte, no momento em que tentava enganar um idoso de 78 anos. Segundo a polícia, a vítima já havia repassado R$ 150 mil em espécie aos golpistas.

Durante as investigações, os policiais localizaram o endereço dos suspeitos em Sobradinho, onde apreenderam carros de luxo, joias, relógios, placas veiculares e uma grande quantia em dinheiro falso.

Na tarde desta quarta-feira (9/4), a Justiça do Distrito Federal estipulou fiança no valor de R$ 5 mil para cada um dos quatro presos. Eles passaram por audiência de custódia, pagaram o valor determinado e foram liberados da cadeia.

Até o momento, a PCDF identificou cinco vítimas do grupo, que, juntas, tiveram um prejuízo superior a R$ 3 milhões. Os suspeitos devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.