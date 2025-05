Frio no DF: sensação térmica chega a 9 °C nesta sexta-feira

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (16/5), a sensação térmica mais baixa da semana até agora: 9 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima real foi de 14 °C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 26 °C. A umidade relativa do ar deve atingir os 45%. Segundo o instituto, as condições são previstas para todo o fim de semana.

De acordo com Danilo Fiden, meteorologista do Inmet, as condições registradas nesta manhã refletem a transição para o clima mais seco e frio típico do inverno brasiliense. “Estamos com ventos mais fortes nos últimos dias, combinados à baixa umidade. Isso intensifica a sensação de frio”, explica ao Correio.

Segundo o especialista, esse padrão climático deve se manter ao longo da semana e também no próximo fim de semana. “A tendência é de céu parcialmente nublado, temperaturas mais baixas e pouca ou nenhuma ocorrência de chuva nos próximos dias”, aponta o meteorologista.

Com a chegada do período seco, que costuma se estender até setembro, os brasilienses devem se preparar para dias com umidade cada vez mais baixa, especialmente nas horas mais quentes do dia, o que aumenta o risco de problemas respiratórios e exige cuidados com a hidratação.