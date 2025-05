Agências do Trabalhador oferecem 601 vagas nesta sexta-feira

Interessados devem cadastrar currículo no aplicativo CTPS Digital ou comparecer a uma das 14 agências, das 8h às 17h - (crédito: Agência Brasil)

A semana encerra com 601 oportunidades de emprego em mais de 50 áreas, nas Agências do Trabalhador do Distrito Federal nesta sexta-feira (16/5). Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil, acrescidos de benefícios.

A maior remuneração, de R$ 5 mil, é para gerente de supermercado (cinco vagas) no Riacho Fundo II, com exigência de ensino médio completo e sem necessidade de experiência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Há também oportunidades com salários a partir de R$ 2 mil para técnico de edificações, soldador, motorista entregador e gesseiro, com atuação na Asa Sul, Asa Norte e Guará.

Entre as vagas, cinco são exclusivas para Pessoas com Deficiências (PcDs) na função de empacotador na Asa Norte, com remuneração de R$ 1.518 e exigência de ensino médio completo.

Interessados devem cadastrar currículo no aplicativo CTPS Digital ou comparecer a uma das 14 agências, das 8h às 17h. O cadastro é válido para futuras seleções.

Empresas podem ofertar vagas pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site da Sedet.