Energia será interrompida em 3 regiões do DF nesta sexta-feira

O fornecimento de energia será interrompido em Taguatinga, Itapoã e Sobradinho nesta sexta-feira (16/5), das 9h às 15h. Isso acontece, pois a companhia de energia Neoenergia realizará serviços de modernização e manutenção da rede elétricas. O corte temporário na energia visa garantir a segurança dos moradores e das equipes técnicas.

Em Taguatinga, os desligamentos afetarão os seguintes endereços: Colônia Agrícola 26 de Setembro (quadras 1, 3, 6, 10, 14, 15, 16 e 17), Estrada Parque Ceilândia (DF-095, KM 12) e trechos das colônias agrícolas Vicente Pires (quadras 1, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 16 e 17) e Águas Claras (chácaras 42, 50, 51, 54).

No Itapoã, a interrupção no fornecimento de energia está prevista para o Itapoã Parque (quadras 1, 2, 502 e 502 C) e a Avenida do Contorno (Área Especial 6). Já em Sobradinho, os serviços serão realizados nos condomínios Nova Colina (Rua B, Lote 9) e Uberaba (Rua C, Lote 70).

A Neoenergia informa que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. A companhia também lembra que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não comunicadas. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala têm à disposição o número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.