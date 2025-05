De bater os dentes! Brasília segue gelada nesta quinta-feira (15/5)

Brasília está em clima europeu nos últimos dias, e nesta quinta-feira (15/5) não será diferente. A temperatura mínima registrada pelos termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 16ºC, na região de Águas Emendadas, enquanto a máxima será de 24ºC durante o dia.

Enquanto isso, a sensação térmica é de 15ºC na capital. Ou seja, para quem ainda não tirou os casacos do armário, já é hora. Quanto à umidade, deve permanecer entre 90% e 45%, sem previsão de chuva ao longo do dia.

O meteorologista Olívio Bahia explica como funciona o conceito de sensação térmica."O que muda é a sensação, não a temperatura. Ontem, por exemplo, a mínima foi de 16,1°C, até mais alta que a de terça, que foi 15,8°C, mas os ventos mais intensos deixaram a percepção de frio mais forte", conta. "A sensação térmica não é um valor medido diretamente na pele, e sim calculado. É uma fórmula que leva em conta até fatores fisiológicos médios da população. Por isso, duas pessoas podem sentir o frio de forma diferente inclusive em um mesmo ambiente", completa.

De acordo com o Inmet, os ventos no DF devem ser fracos ou moderados ao longo desta quinta-feira. Lembrando que estamos, ainda, no outono. O inverno chegará no final de junho, junto à temporada do quentão e das fogueiras juninas.