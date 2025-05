Ex-secretário-adjunto condenado por extorsão é preso pela PM

Uma operação entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, nesta sexta-feira (16/5), o ex-secretário-adjunto de Transportes do DF Júlio Luís Urnau. Ele é condenado a 20 anos de prisão pelo crime de concussão (exigência de vantagem indevida por um funcionário público). Urnau chegou a ser detido em 2011, após uma investigação da Polícia Civil revelar que gestores da pasta exigiram R$ 800 mil para que a Cooperativa dos Profissionais do Transporte Alternativo do Gama/DF (Coopatag) pudesse operar o sistema de transporte coletivo na capital, entre 2008 e 2009.

A ação policial contou com a atuação de mais de seis batalhões das PMs. Urnau foi localizado na Asa Norte, após trabalho de inteligência e troca de informações entre forças de segurança. De acordo investigadores, consta que o ex-secretário estava foragido desde 21 de agosto de 2024, após ter a sentença confirmada no âmbito da Operação Regin.

Com o cumprimento do mandado, o ex secretário-adjunto foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (área central).

A investigação

Agentes policiais descobriram que, dos R$ 800 mil cobrados à Coopatag, R$ 300 mil teriam sido divididos com outros políticos cúmplices no esquema. Conforme as investigações, ainda em 2008, a Secretaria de Transportes teria instaurado uma sindicância fraudulenta, uma vez que, segundo os depoimentos, o processo era direcionado e tinha uma conclusão pré-definida: a cassação de um lote da Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do DF (Coobrataete), que atua na região do Paranoá e havia ganho a licitação. A ideia era permitir o ingresso da Coopatag no sistema.