Familiar reconhece motociclista morto em acidente na Fercal em rede social

Um familiar do motoqueiro morto em um grave acidente na DF-150, na região da Fercal, reconheceu a vítima por meio de uma publicação no Facebook. O motociclista foi identificado como Flávio Soares, 38 anos. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas a dois hospitais do DF.

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (15/5) e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente Mailen, da Polícia Militar (PMDF), o caminhão vinha da Fercal e tombou na pista. Na via contrária, estava um carro e duas motos. De acordo com as informações preliminares, a motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem e, ao tentar desviar, o caminhoneiro perdeu o controle e tombou.

O motociclista foi identificado como Flávio Soares, 38 anos. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas a dois hospitais do DF (foto: Material cedido ao Correio )





Herbert Santos, primo da vítima, contou que, provavelmente, ela estaria voltando do trabalho para a casa, em Sobradinho 2. Flávio era entregador por aplicativo há cerca de oito anos, quando ingressou na profissão ao sair do Exército. “Era uma pessoa tranquila demais e só gostava de trabalhar. É uma fatalidade”, lamentou. De acordo com o familiar, ele viu uma publicação no Facebook e reconheceu a moto do primo. “Ele tinha colocado uma roda nova.”

As três vítimas feridas são a motorista do carro, o caminhoneiro e outro motociclista. As vítimas foram levadas ao Hospital de Base e de Planaltina.