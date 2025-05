Homem é preso por estelionato após prejuízo de R$ 50 mil com cartão clonado em Ceilândia - (crédito: PMDF)

Um homem de 32 anos foi preso por estelionato nesta sexta-feira (16/5), na Avenida Elmo Serejo, em Ceilândia, após aplicar um golpe financeiro contra um cidadão. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 22) do 2º Batalhão.

Os policiais receberam informações de que um cartão bancário havia sido clonado, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil para a vítima. Com base nos dados apurados, o suspeito foi localizado e abordado.

Durante a abordagem, os militares encontraram diversos materiais utilizados em atividades ilícitas, incluindo 119 cartões clonados, três máquinas de cartão, três celulares, duas réguas para clonagem, um notebook e um veículo.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde a ocorrência foi registrada. Os objetos apreendidos foram apresentados para os devidos procedimentos legais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).