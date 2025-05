Suspeitos de aplicar golpe do bilhete premiado em idosos são presos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva contra um grupo criminoso especializado no golpe do bilhete premiado. A 2ª Fase da Operação Falsa Fortuna, realizada nessa quinta-feira (15/5), coordenada pela 11ª Delegacia de Polícia com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ocorreu em Passo Fundo (RS). Outros três integrantes do grupo permanecem foragidos da Justiça.

De acordo com a PCDF, a operação tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que tem como alvos preferenciais idosos do Distrito Federal. Os suspeitos presos nesta nova fase são investigados por participação em um golpe ocorrido em abril de 2024. Na ocasião, uma moradora da Região Administrativa do Park Way foi enganada e entregou aos criminosos R$ 295 mil.

Esta é a segunda fase da operação Falsa Fortuna, que teve início em abril deste ano. Na primeira etapa, realizada, a polícia prendeu em flagrante integrantes de uma organização criminosa com base no Estado de São Paulo. O grupo é acusado de aplicar o mesmo golpe em pelo menos 11 vítimas no DF, com prejuízos que somam mais de R$ 10 milhões. Na ocasião, foram apreendidos joias, relógios e veículos de luxo.

Todos os envolvidos, tanto os presos em abril quanto os detidos nesta quinta, vão responder por organização criminosa, estelionato contra idoso e lavagem de dinheiro.

Para identificar outras possíveis vítimas, a 11ª DP solicita o apoio da população na divulgação das imagens dos autuados. Informações podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil.