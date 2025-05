Oficina para bandas propõe imersão nos bastidores da música

O músico e técnico Djalma Phú vai ministrar a oficina de produção técnica para bandas durante o projeto Femini Chaos em 24 de maio, às 14h, oferecendo uma introdução prática e teórica ao funcionamento técnico de shows e estúdios.

Com mais de três décadas de atuação no cenário musical, Djalma é conhecido por sua trajetória à frente das bandas DFC, Macakongs 2099 e Satans Pray, além de sua atuação como produtor no estúdio Palco Pró, espaço independente voltado à gravação e ensaios de bandas do DF.

A oficina será realizada dentro do próprio estúdio Palco Pró — Praça do Bicalho, em Taguatinga—, onde os participantes terão acesso a uma estrutura profissional para compreender, na prática, aspectos técnicos como som, iluminação, montagem de palco e segurança.

Além de tópicos técnicos, o conteúdo também aborda estratégias de organização de ensaios, conhecimento de equipamentos e postura de palco — elementos fundamentais para melhorar a performance ao vivo de músicos e bandas.

Mais informações sobre o trabalho de Djalma Phú podem ser encontradas em seu perfil no Instagram: @phu_macakongs2099/