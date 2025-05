Cadela vítima de maus-tratos é resgatada por PMs no Setor Hoteleiro Sul

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resgataram uma cadela caramelo gravemente ferida na pata traseira, na tarde deste sábado (17/5), no Setor Hoteleiro Sul. A equipe foi acionada por funcionários de um hotel que relataram que o animal havia sido agredido por um homem em situação de rua e, muito machucado, se refugiou debaixo da escada que dá acesso ao saguão do estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a cadela assustada mas, mesmo assim, ela se aproximou, "como se estivesse pedindo ajuda", como disse a PM, em nota. O subtenente Wellington Alves, comandante da equipe, levou a 'caramelo' ao Hospital Veterinário São Francisco, no Setor Policial Sul, onde foi atendida.

Apesar da violência, a história ganhou um desfecho emocionante, visto que uma funcionária do hotel, tocada pelo caso, se prontificou a adotar a cadela. O agressor ainda não foi localizado.

