Dia da Doação de Leite Humano é celebrado com atividades até 31/5

Dia Mundial de Doação de Leite Humano é celebrado no DF até dia 30 de maio

Em prol do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio, os bancos de leite humano (BLHs) e os postos de coleta (PCLHs) do Distrito Federal promovem, durante todo o mês, atividades que reúnem mães, bebês, familiares e profissionais envolvidos em torno do gesto que promove a saúde infantil.

Entre os dias 22 e 30 deste mês, os bancos de leite humanos, que coletam, processam, armazenam e distribuem leite humano para bebês prematuros e de baixo peso que não podem ser alimentados pela mãe, estarão disponíveis nos hospitais regionais da Ceilândia, Planaltina, Paranoá, Sobradinho, Taguatinga, Gama, Santa Maria e Asa Norte.

No Distrito Federal, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) reúne ao todo 14 BLHs e sete postos — nove dos BLHs e dois PCLHs são operados pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).

Além dos bancos de leite, as unidades da rBLH oferecem suporte ao aleitamento materno a mães e bebês. A mulher interessada em doar pode fazer o cadastro no Disque Saúde 160, opção 4, pelo site Amamenta Brasília ou pelo Portal Cidadão do DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) oferece apoio para a coleta domiciliar e transporte do leite doado.