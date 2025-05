Homem com mandado de prisão por homicídio é preso pela polícia em Planaltina - (crédito: PMDF)

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso neste domingo (18/5) em Planaltina, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural).

A prisão foi realizada com base em informações repassadas pelo serviço de inteligência da corporação, os militares realizaram a abordagem na DF-130. O mandado havia sido expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais.

Após a captura, o foragido foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde permanece à disposição da Justiça.