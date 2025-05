Agressão

Homem é preso após jogar carrinho de açaí contra PM na rodoviária do Plano Um ambulante foi preso na Rodoviária do Plano Piloto após jogar um carrinho de açaí contra um policial. Os militares reagiram à agressão com chutes, uso de spray de pimenta e um deles chegou a apontar uma arma para o vendedor