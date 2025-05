Foragido por homicídio entra na contramão, cai em blitz e é preso pela PM

De acordo com informações da PMDF, a atitude suspeita do condutor de uma motocicleta chamou a atenção dos policiais - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem que estava foragido da Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar (PMDF), na noite de sábado (17/5). A captura ocorreu durante um ponto de bloqueio na região do Recanto das Emas.

De acordo com informações da PMDF, a atitude suspeita do condutor de uma motocicleta chamou a atenção dos policiais. O motociclista tentou acessar a via pela contramão, o que motivou a abordagem.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de homicídio. Após a confirmação do mandado, o suspeito foi imediatamente detido e conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, que cuida da região, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A motocicleta utilizada pelo foragido foi restituída ao seu proprietário.