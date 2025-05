Homem é preso após fazer esposa e filha reféns com faca em Taguatinga

Um homem, de 66 anos, foi preso por manter a esposa, 63, e a filha, 19, em cárcere privado e ameaçá-las com uma faca, na tarde desta sexta-feira (2/5), na quadra C7 de Taguatinga.

De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar (PMDF), com quem conseguiu manter contato telefônico durante a tensa situação, o homem invadiu o apartamento, trancou ambas em um dos quartos e iniciou as ameaças, bloqueando qualquer tentativa de fuga.

Diante da gravidade da situação, policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 22) realizaram diversas tentativas de negociação com o agressor, que se mostrou irredutível e hostil, recusando-se a abrir a porta. A intransigência do homem levou à intervenção especializada do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Os policiais do batalhão de operações especiais entraram no apartamento no exato momento em que o agressor tentava forçar a entrada no quarto onde as vítimas estavam confinadas. O homem, então, foi contido e detido pelas equipes policiais.

A mulher de 63 anos foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação médica, sendo constatado estado estável e ausência de ferimentos aparentes. A filha de 19 anos não necessitou de atendimento médico.

O agressor foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro). Ele, que possuía histórico de violência doméstica e tinha passagens pela Lei Maria da Penha, agora vai responder por tentativa de feminicídio e cárcere privado.